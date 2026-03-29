Песков расставил точки над i в вопросе участия России в Совете мира

Россия пока не приняла решение о присоединении к Совету мира, предложенному американским лидером Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, организация несколько утратила свою актуальность после начала операции в Иране.

Нет, этого решения нет. Мы видим, что в целом, пока идет война [на Ближнем Востоке], фраза «Совет мира», наверное, сейчас менее актуальна, чем она была до начала этой войны. Надо, наверное, дождаться, чем это все закончится, — пояснил Песков.

Ранее спецпосланник президента США по республике Джон Коул сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие в одном из заседаний Совета мира. Он отметил, что в Вашингтоне были разочарованы тем, что белорусский лидер не смог присутствовать на первой встрече, которая состоялась 19 февраля в американской столице.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что США не отреагировали на российское предложение направить замороженные активы в Совет мира. Дипломат напомнила, что Россия предлагала выделить $1 млрд из заблокированных в США активов для решения гуманитарных проблем в секторе Газа.