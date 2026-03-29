Женщина обнаружила на счету более $1 млн и отказалась от них В Индии женщина обнаружила на счету более $1 млн и вернула деньги

Жительница деревни Девгандж в индийском штате Уттар-Прадеш обнаружила на своем банковском счету более $1 млн (81,1 млн рублей), но отказалась от них, сообщает телеканал NDTV. Женщина призналась, что деньги ей не принадлежат.

По информации источника, она пришла в банкомат проверить баланс и была удивлена, увидев столь крупную сумму. После этого она самостоятельно обратилась в банк и сообщила о случившемся. Сотрудники банка выяснили, что деньги поступили на ее счет в результате технической ошибки, и начали процедуру возврата средств.

Ранее американка выиграла в лотерею $1,2 млн (примерно 97 млн рублей) благодаря многолетней семейной традиции. Кэти Лопес из города Ньюпорт рассказала, что каждым вечером они с матерью смотрят телеигру. Именно эта привычка подтолкнула ее к участию в онлайн-лотерее, где она сделала ставку в размере 50 центов (около 41 рубля).

До этого сообщалось, что житель Москвы получил долг в триллион рублей без копейки из-за сбоя банковского приложения. Из-за образовавшегося «минуса» его счет был заблокирован.