В Индии женщина обнаружила на счету более $1 млн и вернула деньги

Жительница деревни Девгандж в индийском штате Уттар-Прадеш обнаружила на своем банковском счету более $1 млн (81,1 млн рублей), но отказалась от них, сообщает телеканал NDTV. Женщина призналась, что деньги ей не принадлежат.

По информации источника, она пришла в банкомат проверить баланс и была удивлена, увидев столь крупную сумму. После этого она самостоятельно обратилась в банк и сообщила о случившемся. Сотрудники банка выяснили, что деньги поступили на ее счет в результате технической ошибки, и начали процедуру возврата средств.

Ранее американка выиграла в лотерею $1,2 млн (примерно 97 млн рублей) благодаря многолетней семейной традиции. Кэти Лопес из города Ньюпорт рассказала, что каждым вечером они с матерью смотрят телеигру. Именно эта привычка подтолкнула ее к участию в онлайн-лотерее, где она сделала ставку в размере 50 центов (около 41 рубля).

До этого сообщалось, что житель Москвы получил долг в триллион рублей без копейки из-за сбоя банковского приложения. Из-за образовавшегося «минуса» его счет был заблокирован.

Индия
деньги
банки
ошибки
В Петербурге временно закрыли небо над Пулково
Школьниц разбросало по тротуару во время страшного ДТП в Омске
Появилась надежда на возобновление работы Telegram в России
Михалков раскрыл, на что пришлось пойти Ефремову ради возвращения на сцену
Украинские диверсанты под Купянском оказались наркоманами
Двухлетняя девочка умерла при пожаре в Хотьково
Власти пообещали помощь жителям дома в Ярославле, где спасли 68 человек
Трампа обвинили в попытках ввергнуть мир в «новую ядерную эру»
Мошенники начали вымогать деньги через поддельные приложения
Женщина обнаружила на счету более $1 млн и отказалась от них
Стало известно о погибших при атаке США и Израиля по портовому городу
Синоптик назвала 10 регионов, где в первую неделю апреля пройдут снегопады
Семенович сделала заявление по поводу свадьбы с Шреером
Двое изменщиков устроили самый абсурдный суд в Челябинске
Американка отсудила $14 млн за мороженое с железным «сюрпризом»
Почему не работает Telegram сегодня, 29 марта: сбои, когда заблокируют
Атака ВСУ на Ленобласть 29 марта: что с портом Усть-Луга, где были удары
Людей выбрасывали за борт во время поездки из Ливии в Европу
«Метаморфоза»: Михалков раскрыл, как тюрьма переплавила Ефремова
Трамп готовит радикальную перестройку НАТО
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Общество

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

