Власти пообещали помощь жителям дома в Ярославле, где спасли 68 человек

Для жителей сгоревшего дома в Ярославле организовали пункт временного размещения, всем окажут необходимую помощь, сообщил в Telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев. По словам главы региона, МЧС спасли 68 человек.

В многоквартирном доме на улице Стачек произошел пожар на площади 700 квадратных метров. Сотрудники МЧС спасли 68 человек. Для жителей организован пункт временного размещения, на месте работают психологи МЧС. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь, — написал он.

Ранее в Ярославле произошел пожар в многоквартирном трехэтажном доме на площади 700 квадратных метров. Пожарные удалось ликвидировать открытый огонь. Один человек пострадал, его госпитализировали. Специалисты устанавливают причину возгорания.

До этого произошел сильный пожар в квартире, унесший жизнь двухлетней девочки. В момент возгорания в помещении находились еще двое детей — шести и девяти лет. Брат и сестра успели самостоятельно выбраться из огня. Известно, что дети находились дома без присмотра взрослых.