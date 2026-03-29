Людей выбрасывали за борт во время поездки из Ливии в Европу Перевозившие людей в Грецию контрабандисты выкидывали мигрантов за борт

В Греции перед судом предстали двое выходцев из Африки по делу о гибели не менее 22 человек у берегов Крита, сообщает The Guardian. Выжившие сообщили, что во время шестидневного перехода из Ливии контрабандисты выбрасывали людей за борт. Всего они перевозили 48 человек.

Греческие власти считают, что к организации переправки причастны двое граждан Судана. По их данным, людей сбрасывали в море после нескольких дней без еды и воды из-за того, что судно сбилось с курса. Фигурантов также обвиняют в незаконной перевозке десятков мигрантов в страну. Им дали 48 часов на подготовку к даче показаний следователю.

Они предстанут перед прокурором по обвинению в непредумышленном убийстве после попытки облегчить незаконный въезд в Грецию десятков людей, — говорится в публикации.

