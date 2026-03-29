Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 марта 2026 в 11:14

Людей выбрасывали за борт во время поездки из Ливии в Европу

Перевозившие людей в Грецию контрабандисты выкидывали мигрантов за борт

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Греции перед судом предстали двое выходцев из Африки по делу о гибели не менее 22 человек у берегов Крита, сообщает The Guardian. Выжившие сообщили, что во время шестидневного перехода из Ливии контрабандисты выбрасывали людей за борт. Всего они перевозили 48 человек.

Греческие власти считают, что к организации переправки причастны двое граждан Судана. По их данным, людей сбрасывали в море после нескольких дней без еды и воды из-за того, что судно сбилось с курса. Фигурантов также обвиняют в незаконной перевозке десятков мигрантов в страну. Им дали 48 часов на подготовку к даче показаний следователю.

Они предстанут перед прокурором по обвинению в непредумышленном убийстве после попытки облегчить незаконный въезд в Грецию десятков людей, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что тело 35-летней россиянки, пропавшей после прилета в Таиланд, обнаружили в братской могиле. Девушка скончалась 27 декабря — в день, когда она последний раз созванивалась с братом и просила перевести ей 300 тыс. рублей. Тело направили в полицейский госпиталь, а затем в бюро судебно-медицинской экспертизы, а после захоронили.

мигранты
суды
Греция
Африка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге временно закрыли небо над Пулково
Школьниц разбросало по тротуару во время страшного ДТП в Омске
Появилась надежда на возобновление работы Telegram в России
Михалков раскрыл, на что пришлось пойти Ефремову ради возвращения на сцену
Украинские диверсанты под Купянском оказались наркоманами
Двухлетняя девочка умерла при пожаре в Хотьково
Власти пообещали помощь жителям дома в Ярославле, где спасли 68 человек
Трампа обвинили в попытках ввергнуть мир в «новую ядерную эру»
Мошенники начали вымогать деньги через поддельные приложения
Женщина обнаружила на счету более $1 млн и отказалась от них
Стало известно о погибших при атаке США и Израиля по портовому городу
Синоптик назвала 10 регионов, где в первую неделю апреля пройдут снегопады
Семенович сделала заявление по поводу свадьбы с Шреером
Двое изменщиков устроили самый абсурдный суд в Челябинске
Американка отсудила $14 млн за мороженое с железным «сюрпризом»
Почему не работает Telegram сегодня, 29 марта: сбои, когда заблокируют
Атака ВСУ на Ленобласть 29 марта: что с портом Усть-Луга, где были удары
Людей выбрасывали за борт во время поездки из Ливии в Европу
«Метаморфоза»: Михалков раскрыл, как тюрьма переплавила Ефремова
Трамп готовит радикальную перестройку НАТО
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Общество

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.