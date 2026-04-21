Скордалия — греческая магия из картофеля и чеснока. Не соус, а восхищение — можно есть даже с гренками

В Греции скордалия — не просто соус, а полноценное пюреобразное блюдо, которое столетиями подают к жареной треске или используют как ароматную закуску.

Что понадобится

Картофель — 500 г, морковь — 1 шт., репчатый лук — 1 шт., сельдерей черешковый — 2 стебля, чеснок — 4-5 зубчиков, оливковое масло — 100 мл, лимонный сок — 2 ст. л., петрушка — несколько веточек, перец черный горошком — 3-4 шт., соль — по вкусу.

Как готовлю

Очищенные и крупно нарезанные лук и морковь загрузите в кастрюлю с кипящей водой, добавьте веточки петрушки и горошины перца, варите 15 минут. Затем добавьте нарезанный сельдерей и картофель, готовьте еще 20--25 минут до мягкости картофеля.

Шумовкой извлеките картофель в отдельную миску (остальные овощи не понадобятся). Разомните картофель толкушкой, разделите на две части.

В одной части смешайте картофель с чесноком, пропущенным через пресс и растертым с щепоткой соли. Во вторую часть добавьте оливковое масло и лимонный сок, тщательно разомните.

Соедините обе массы, перемешайте до однородности, приправьте солью по вкусу. Подавайте, посыпав рубленой петрушкой.