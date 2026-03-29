Стало известно о погибших при атаке США и Израиля по портовому городу Tasnim: при ударе США и Израиля по причалу в порту Пола погибли пять человек

Пять человек погибли при ударе США и Израиля по причалу портового города Пол, передает Tasnim. По данным агентства, еще четверо были ранены. Пол находится на побережье Персидского залива в юго-западной иранской провинции Хузестан.

Американо-сионистский враг своими преступными действиями подверг удару причал портового города Пол в районе портового города Хамир. В результате этой атаки пятеро наших сограждан погибли, еще четыре были ранены, — сказано в материале.

Ранее стало известно, что при атаке на начальную школу в городе Минаб погибли 165 человек. Американские и израильские войска нанесли не менее пяти ракетных ударов. По последним данным, пострадали 95 человек, среди которых много детей.

Также в Иране заявили о готовности сражаться с Соединенными Штатами и Израилем «до последнего солдата и последнего патрона». В частности, заместитель руководителя Министерства иностранных дел страны Саид Хатибзаде подчеркнул, что у государства не осталось другого выбора, так как США и Тель-Авив пытаются нанести максимально возможный ущерб Ирану.