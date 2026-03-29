Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 марта 2026 в 19:24

Российская делегация вернулась домой после переговоров в США

Подписывайтесь на нас в MAX

Самолет специального летного отряда «Россия» с делегацией российских парламентариев на борту успешно приземлился в столичном аэропорту Внуково, сообщает ТАСС. Борт совершил длительный перелет из Вашингтона с двумя промежуточными техническими посадками в Нью-Йорке и Касабланке.

В рамках визита группа из пяти депутатов провела серию важных встреч с американскими законодателями от обеих партий по приглашению члена Палаты представителей Анны Паулины Луны. Программа поездки также включала закрытые переговоры с представителями администрации США и экспертами из академического сообщества.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия») назвал визит российских депутатов в Вашингтон историческим. Визит состоялся по приглашению членов Конгресса США и стал первым за долгое время. Никонов подчеркнул значимость состоявшихся переговоров и отметил, что диалог между парламентариями двух стран наконец-то возобновился. Российская сторона также рассчитывает на ответный визит.

Россия
США
делегации
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.