Российская делегация вернулась домой после переговоров в США Делегация российских депутатов вернулась в Москву после переговоров в США

Самолет специального летного отряда «Россия» с делегацией российских парламентариев на борту успешно приземлился в столичном аэропорту Внуково, сообщает ТАСС. Борт совершил длительный перелет из Вашингтона с двумя промежуточными техническими посадками в Нью-Йорке и Касабланке.

В рамках визита группа из пяти депутатов провела серию важных встреч с американскими законодателями от обеих партий по приглашению члена Палаты представителей Анны Паулины Луны. Программа поездки также включала закрытые переговоры с представителями администрации США и экспертами из академического сообщества.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия») назвал визит российских депутатов в Вашингтон историческим. Визит состоялся по приглашению членов Конгресса США и стал первым за долгое время. Никонов подчеркнул значимость состоявшихся переговоров и отметил, что диалог между парламентариями двух стран наконец-то возобновился. Российская сторона также рассчитывает на ответный визит.