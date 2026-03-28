«Визит исторический»: в Госдуме дали оценку поездке депутатов в Вашингтон Никонов: визит делегации Госдумы в Вашингтон стал историческим

Делегация российских депутатов завершила визит в США, который первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия») назвал историческим. В ответ парламентарии ожидают приезда американских коллег в Москву в ближайшее время, отметил руководитель делегации в беседе с журналистами.

Визит состоялся по приглашению членов Конгресса США и стал первым за долгое время. Никонов подчеркнул значимость состоявшихся переговоров и отметил, что диалог между парламентариями двух стран наконец-то возобновился.

Российская сторона также рассчитывает на ответный визит. По словам депутата, делегация Конгресса США может приехать в Россию уже в ближайшее время по приглашению Госдумы. В ходе визита российские парламентарии провели встречи с представителями Белого дома и Конгресса, обсудив широкий круг вопросов двусторонних отношений.

Ранее Никонов указывал, что участники российской делегации сохраняли позитивный настрой во время всех встреч в Вашингтоне. Парламентарии изначально рассчитывали на продуктивную работу.