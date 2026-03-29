Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 марта 2026 в 17:22

Украинский дрон-камикадзе вторгся в воздушное пространство Финляндии

ВВС Финляндии: один из упавших на территории страны дронов принадлежал Украине

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Военно-воздушные силы Финляндии подтвердили, что один из беспилотников, упавших на территории страны, принадлежал Украине, передает Yle. Утром 29 марта два аппарата рухнули в районе Коувола недалеко от побережья Финского залива.

Армия страны подняла в воздух истребители F/A-18 Hornet для охраны воздушного пространства. По данным издания, военные рассказали, что в 08:45 утра 29 марта идентифицировали один из беспилотников как украинский Ан-196 «Лютый».

Ранее сообщалось, что неизвестный летательный аппарат рухнул в финском городе Коувола, на место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Район обнаружения оцепили для проведения следственных действий. По предварительной информации, сведений о разрушениях на земле или раненых не поступало.

До этого премьер страны Петтери Орпо сообщил, что военные не сбивали дроны, а они упали сами. Финские власти рассматривают вопрос о созыве совещания с участием правительства и президента.

Также сообщалось, что жители Эстонии паникуют из-за регулярных пролетов украинских дронов над городами. Так, например, жители Нарвы делятся кадрами беспилотников и пишут, что «пора собирать манатки».

ВСУ
дроны
Финляндия
Европа
Украина
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Общество

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.