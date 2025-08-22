Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Забудь о капризных розах: эти многолетники спасут твой сад навсегда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Розы требуют много внимания, но сад может выглядеть эффектно и без их сложного ухода. Существуют многолетники, которые сочетают красоту и стойкость.

Эхинацея пурпурная — отличный выбор для замены роз. Ее крупные цветы напоминают ромашки и цветут всё лето и осень.

Лаванда узколистная придаёт саду особый средиземноморский шарм благодаря серебристой листве и фиолетовым соцветиям.

Шалфей дубравный или мутовчатый также заслуживает внимания: его колосовидные цветы долго украшают клумбы.

Эти растения отличаются высокой засухоустойчивостью и после укоренения почти не нуждаются в поливе.

Почти все они зимостойкие — укрытие требуется только в регионах с очень суровыми зимами.

Эхинацея, лаванда и шалфей практически не страдают от вредителей, обладая природной защитой.

Уход сводится к минимуму: редкий полив и обрезка отцветших стеблей экономят время и силы садовода.

Цветы этих многолетников прекрасно подходят для срезки — они наполняют дом ароматом и красками.

Кроме того, эти растения привлекают бабочек и пчёл, что полезно для опыления других культур в саду.

С их помощью можно создавать эффектные долгоиграющие композиции, доказывая, что красота бывает простой и неприхотливой.

розы
цветы
советы
лайфхаки
Валерия Мартынович
В. Мартынович
