Юрист рассказал, в каких случаях работодатель откажет сотруднику в отпуске Юрист Русяев: работодатель может отказать в отпуске, если необходимо спасти организацию во время кризиса

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Работодатель может отказать сотрудникам в предоставлении отпуска при возникновении чрезвычайных обстоятельств, грозящих простоем бизнеса или производства, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он добавил, что ТК РФ предусматривает право руководства перенести запланированный отдых подчиненного на другой период, если это необходимо для сохранения нормального ритма работы организации (ст. 124 ТК РФ).

Например, один сотрудник попал в больницу, кому-то нужно передать его дела. Во всех остальных случаях работодатель так поступать не может. Нельзя не предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск два года подряд, а также не предоставлять его работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, — подчеркнул Русяев.

По его словам, график отпусков обязателен для обеих сторон трудовых отношений согласно ст. 123 ТК РФ. Юрист отметил, что, в принципе, не отпустить сотрудника в отпуск работодатель не имеет права, он может только осуществить перенос данного периода на другой срок с согласия работника и с изданием приказа о переносе отпуска.

Важно: главным условием законности переноса является данное на это в письменной форме согласие работника и наличие приказа работодателя о переносе отпуска. Ответственность сотрудника за отказ от такого предложения законом не установлена, поэтому, если для сотрудника важно пойти в отпуск именно в запланированный период, то он вполне может отказать работодателю, — рассказал Русяев.

Ранее сообщалось, что около 30% россиян подстраиваются под график партнера при выборе времени для отпуска. При этом мужчины и женщины в равной степени руководствуются этим критерием. Согласно данным исследования, 28% респондентов предпочитают ни под кого не подстраиваться, а 20% опрошенных ориентируются на график, который предлагает работодатель.