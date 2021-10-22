Юрист рассказал об увольнении в нерабочие дни

Работодатель может уволить сотрудника за невыход на рабочее место во время нерабочих дней. При этом ему придётся доказывать, что именно данный работник должен был выйти на смену, заявил юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов в беседе с URA.RU.

Юрист пояснил , что согласно указу президента, организации сами определяют количество работников, необходимых на месте в нерабочие дни для поддержания полноценного её функционирования. В эту категорию входят, к примеру, сотрудники, перечисляющие заработную плату, и охранники. Им придётся выходить на работу, не получая за это доплату.

Для других категорий сотрудников штрафов за невыход на работу нет, зато есть риск увольнения. Однако в этом случае уже работодатель должен доказать, почему есть необходимость в присутствии именно этого сотрудника на рабочем месте, — подчеркнул Кофанов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что примерно треть работающих россиян не будут отдыхать в нерабочие дни, которые ввёл своим указом президент РФ Владимир Путин. В их число войдут сотрудники розничных магазинов и промпредприятий непрерывного цикла, медицинские работники и транспортники.