В нерабочие дни не будет отдыхать треть россиян

Примерно треть работающих россиян не будут отдыхать в нерабочие дни, которые ввёл своим указом президент РФ Владимир Путин. В их число войдут сотрудники розничных магазинов и промпредприятий непрерывного цикла, медицинские работники и транспортники, сообщают «Известия».

Директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон пояснил , почему в период с 30 октября по 7 ноября продолжат работать в обычном режиме некоторые категории россиян.

Часть бюджетников действительно будет отдыхать. Но поликлиники, например, в отличие от обычных выходных, будут работать, — отметил он.

Специалист по трудовому праву Марина Буянова напомнила, что за нарушение нормативных требований охраны труда статьёй 5.27.1. КоАП предусматривается штраф до 80 тысяч рублей. Юрист добавила, что сотрудников, отправленных указом президента на выходные, можно привлечь к работе только в случаях чрезвычайных обстоятельств. При этом им должны начислить двойную оплату.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин ввёл нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с распространением коронавируса. В то же время главы регионов вправе принимать самостоятельные решения по введению нерабочих дней — вводить их раньше и отменять позднее.