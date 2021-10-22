Автопроизводители РФ не будут останавливать производство в нерабочие дни

Основные российские автопроизводители — АвтоВАЗ, ГАЗ и КамАЗ — не будут останавливать производство автомобилей в нерабочие дни. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости со ссылкой на автопроизводителей.

В России президент страны Владимир Путин ввёл нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с распространением коронавируса. В то же время главы регионов вправе принимать самостоятельные решения по введению нерабочих дней — вводить их раньше и отменять позднее, чем об этом говорится в указе президента. Так, в Самарской и Нижегородской областях они вводятся с 25 октября по 7 ноября.

При этом руководство автопредприятий в этих регионах — АвтоВАЗа, ГАЗа и КамАЗа — приняло решение продолжить производство.

В АвтоВАЗе ссылаются на список, в котором перечислен перечень организаций и предприятий, которые могут продолжать работу вне зависимости от обстоятельств. К ним относятся «системообразующие организации, перечень которых утверждён распоряжением правительства Самарской области», сообщает «Российская газета».

Ранее правительство РФ предложило возобновить программы кредитной поддержки бизнеса, которые действовали с марта по июль 2021 года. Потери бизнеса из-за ограничений могут составить до 60 млрд рублей, заявил вице-премьер Андрей Белоусов.