В правительстве озвучили меры поддержки бизнеса в случае локдауна

В связи с возможным локдауном правительство предложило возобновить программы кредитной поддержки бизнеса, которые действовали с марта по июль 2021 года. Потери бизнеса из-за ограничений могут составить до 60 млрд рублей, заявил вице-премьер Андрей Белоусов. Его слова приводит ТАСС.

Белоусов заявил, что в пострадавших отраслях малого и среднего бизнеса предлагается запустить выплаты в объёме одного МРОТ на одного занятого. Также правительство предлагает возобновить действие льготной программы кредитования бизнеса под 3% годовых. Потери же экономики при введении ограничительных мер оцениваются в четыре миллиарда рублей в сутки.

Ранее зампред правительства Татьяна Голикова обратилась к президенту Владимиру Путину с предложением о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В некоторых регионах выходные установить предлагается с 23 октября.