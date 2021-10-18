Юрист рассказал, когда можно оспорить штраф с видеокамеры

Ведущий юрист Объединённого юридического центра «Парфенон» Павел Уткин заявил, что существуют ситуации, когда водителям можно оспаривать штраф за нарушение, зафиксированное видеокамерой. По его словам, в этих ситуациях решение выносится в пользу автовладельца, а штраф аннулируется, сообщает агентство ПРАЙМ.

По закону есть несколько причин, по которым можно оспорить так называемые письма счастья от ГИБДД. Проще всего оспариваются те штрафы, которые вроде бы очевидны для камеры, но по факту являются ошибочными, — подчеркнул Уткин.

Он пояснил, что можно оспорить штрафы за проданный автомобиль, подав в РЭО заявление о прекращении регистрации транспортного средства в связи с его продажей, а также штраф, если камера сняла другую машину.

Также оспаривается штраф, если камера зафиксировала тень от транспортного средства, упавшую на встречную полосу, а также остановку по требованию инспектора на запрещённом для этого участке дороги, добавил Уткин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минюст совместно с другими ведомствами планирует добавить в КоАП новые штрафы для водителей. В силу они вступят в 2022 году. В частности, планируется расширить перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства. Штраф могут выписать за повреждённый бампер, использование разной резины на передних и задних колёсах.