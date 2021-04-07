Стало известно, какое наказание для блогера Била хочет семья пострадавшей

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Семья пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом Марии Артёмовой хочет, чтобы молодого человека наказали в полном соответствии с законами РФ, если его вину в аварии сочтут доказанной, рассказал адвокат потерпевшей Андрей Князев. По его словам, следствие ещё не закончилось и делать выводы рано.

Юрист подтвердил желание стороны подозреваемого возместить финансовый и материальный ущерб оказавшейся в больнице Артёмовой, и родственники женщины собираются принять денежную помощь, передаёт телеканал «Москва 24».

Помощь мы готовы принять, мы её в любом случае примем. А объём этой помощи чуть позже будем обсуждать, когда поймём, какой объём лечения предстоит моей подзащитной. И это всё зависит ни от одной и ни от другой стороны, а только от врачей, — добавил Князев.

Адвокат отметил, что прогнозы врачей по поводу здоровья Артёмовой благоприятные, но её жизнь по-прежнему в опасности, пострадавшей предстоит ряд операций, есть проблемы с ногами, но вопрос об инвалидности пока не стоит.

Авария с пятью машинами произошла 1 апреля недалеко от Смоленской площади в Москве. Автомобиль Audi RS6, за рулём которого находился Эдвард Бил, вылетел на встречную полосу, где протаранил четыре транспортных средства. В столичном дептрансе рассказали, что спорткар сняли с учёта в январе 2021-го. Audi RS6 ездил по поддельным номерам и свыше 400 раз нарушил скоростной режим. За иномаркой числится 800 штрафов за три месяца.

Ранее NEWS.ru сообщал, что журналисты разыскали шикарный трёхэтажный особняк, которым хвалился Эдвард Бил, и выяснили, что никто из соседей его не знает. Речь идёт о коттедже в трёх километрах от МКАД, где якобы пранкер живёт с женой и дочкой, а также о красном суперкаре Porsсhe, якобы находящемся у него во дворе.