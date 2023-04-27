Юрист рассказал, какая статья УК РФ поможет Блиновской избежать наказания Юрист Хаминский: Блиновская может избежать наказания из-за малолетнего ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогера Елену Блиновскую, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов, могут освободить от уголовного наказания по статье 82 УК РФ, рассказал NEWS.ru юрист Александр Хаминский. Он объяснил, что у блогера есть малолетний ребенок, что может являться основанием для отсрочки исполнения наказания, а после привести к истечению срока привлечения к ответственности.

В случае вынесения обвинительного приговора судом может быть принято во внимание наличие у Блиновской малолетнего ребенка. Такое обстоятельство является основанием для отсрочки исполнения наказания до исполнения младшему ребенку 14 лет. Это предусмотрено ст. 82 УК РФ. Если такое решение будет принято, к моменту наступления указанного возраста вполне может истечь срок привлечения к уголовной ответственности, — сказал Хаминский.

Юрист добавил, что Блиновскую обвиняют по статьям 198 и 174.4 УК РФ, предусматривающим уголовную ответственность за неуплату налогов и отмывание денежных средств. За сокрытие налогов ей грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет, за легализацию 43 млн рублей — до семи лет.

27 апреля Елену Блиновскую задержали в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в размере 918 млн рублей. По данным следствия, блогер получала доходы от реализации в Сети учебных курсов и тренинг-марафонов. Более 43 млн рублей она легализовала, оплатив в том числе автомобиль, который перешел в собственность ее супруга, и устроив праздник в августе 2022 года.