Юрист рассказал, что запрещено менять в собственном авто

Спрашивать разрешения на переоборудование собственной машины вынуждены автовладельцы РФ с 1 февраля этого года. В частности, отныне придётся сертифицировать в специально аккредитованной лаборатории любое дополнительное оборудование, не имеющее заводской сертификации. Об этом сообщил директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев.
В интервью агентству ПРАЙМ эксперт
По мнению Груздева, новые правила могут ухудшить и без того сложное положение российского бизнеса. Эксперт считает, что сначала было бы логично заняться контролем за «скручиванием пробега», которое во многих странах приравнивается к мошенничеству и является уголовным преступлением, а не контролировать установки фаркопов и багажников.
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