Юрист рассказал, что запрещено менять в собственном авто

https://static.news.ru/photo/07d35338-bb29-11ea-a1a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Inderlied/dpa/Global Look Press

Спрашивать разрешения на переоборудование собственной машины вынуждены автовладельцы РФ с 1 февраля этого года. В частности, отныне придётся сертифицировать в специально аккредитованной лаборатории любое дополнительное оборудование, не имеющее заводской сертификации. Об этом сообщил директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев.

В интервью агентству ПРАЙМ эксперт рассказал , что в технических документах производителя автомобиля должна быть указана информация, например, о том, что на крышу можно установить багажник. Если указания нет, установку надо согласовывать, а сам багажник сертифицировать. Более того, разрешение придётся получать даже на самую обычную антенну для радиоприёмника.

По мнению Груздева, новые правила могут ухудшить и без того сложное положение российского бизнеса. Эксперт считает, что сначала было бы логично заняться контролем за «скручиванием пробега», которое во многих странах приравнивается к мошенничеству и является уголовным преступлением, а не контролировать установки фаркопов и багажников.

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