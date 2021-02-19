Названы самые надёжные автомобили в мире

https://static.news.ru/photo/c1d4cd34-3bf9-11ea-bb3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: piviso /Pixabay.com

Исследование надёжности различных марок автомобилей провела американская компания J.D. Power. Результаты исследования размещены на сайте компании.

Аналитики изучили данные опроса 33 251 владельца автомобилей 2018 года выпуска. Людей спрашивали о том, с какими проблемами они сталкивались за последние 12 месяцев эксплуатации транспортного средства. В результате оказались охвачены 17 реальных неисправностей, которые объединили в 8 категорий.

В результате самым надёжным брендом стал Lexus. Второе место оказалось за Porsche, на третьем обосновалась марка Kia. Корейцы при этом заняли самое высокое место среди авто массового сектора.

Также в топ вошли Toyota, Buick и Cadillac.

При этом самой надёжной моделью авто был признан Porsche 911.

В компании также отметили, что уровень надёжности с годами только растёт.

Ранее NEWS.ru писал о том. что эксперты рассказали, как не превратить новое авто в «ржавое корыто».