Названы самые надёжные автомобили в мире

Исследование надёжности различных марок автомобилей провела американская компания J.D. Power. Результаты исследования размещены на сайте компании.
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В результате самым надёжным брендом стал Lexus. Второе место оказалось за Porsche, на третьем обосновалась марка Kia. Корейцы при этом заняли самое высокое место среди авто массового сектора.
Также в топ вошли Toyota, Buick и Cadillac.
При этом самой надёжной моделью авто был признан Porsche 911.
В компании также отметили, что уровень надёжности с годами только растёт.
Ранее NEWS.ru писал о том. что эксперты рассказали, как не превратить новое авто в «ржавое корыто».