Юрист: предупреждение об опасности сосулек не помешает получить компенсацию

Компенсацию за падение сосулек на человека можно получить, даже если об их опасности висело предупреждение, сообщил юрист, учредитель общественной организации «Потребитель Прав!» Андрей Некрасов «ПолитРоссии». Он объяснил, что для этого нужно найти ответственного за уборку территории и собрать документы о расходах, чтобы обратиться в суд.

Предупреждение — содействие недопущению трагедии. Но ведь своевременная уборка наледи и сосулек на крышах находится под чьей-то ответственностью. Есть график уборки, есть виды работ, которые делать нужно срочно. Ответственные лица должны мониторить ситуацию. И отвечать за упавшую наледь должен тот, кто её не убрал, — заявил Некрасов.

Он добавил, что можно добиться возмещения даже морального вреда, для этого придётся доказать степень переживаний.

Впечатлительный человек может после такого ЧП бояться выходить на улицу. Это нужно подтверждать с психологом, но стоит это немало. Но это нужно, чтобы взыскать что-то приличное: сотни тысяч или даже миллион. К сожалению, некоторые юристы не могут убедить своих доверителей потратиться на таких специалистов, — рассказал Некрасов.

Он также выразил сочувствие жителям Петербурга из-за состояния их коммунального хозяйства. Некрасов заявил, что из-за него в город просто не хочется ездить.

Ранее прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по факту падения ледяных глыб с крыш домов в Адмиралтейском и Центральном районах. В результате инцидентов пострадали два горожанина.