Юрист предсказала уменьшение зарплаты удаленщиков после предложения Минфина Юрист Спиридонова предсказала уменьшение зарплаты удаленщиков после предложения Минфина

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Минфин предложил обязать сотрудников российских компаний, работающих удаленно из зарубежных стран, платить налоги на доход физических лиц (НДФЛ) в России, это может привести к снижению заработной платы таких сотрудников, считает член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. В разговоре с журналом «Компания» она добавила, что вместе с этим уменьшится и объем налоговых отчислений в РФ.

После принятия поправки налоговые нерезиденты будут оплачивать налоги в размере 30% (именно такой размер платится из зарплаты и с других доходов нерезидентов РФ) — ведь доход получен в России. Поправки, безусловно, повлияют на российский бизнес, особенно, на мой взгляд, в IT-сфере. Это приведет к уменьшению официальной заработной платы и, соответственно, к уменьшению поступления налога, — пояснила Спиридонова.

Она затруднилась ответить на вопрос, когда именно будут приняты такие поправки, так как неизвестно, согласован ли документ или его только направляют на рассмотрение в Госдуму. В свою очередь партнер юридической компании Яна Брутман предположила, что законодательную инициативу могут принять уже осенью, после окончания парламентских каникул. В таком случае поправки вступят в силу уже с началом 2023 года.

Ранее Минфин РФ предложил обязать сотрудников российских компаний, работающих на удаленке из-за рубежа, платить подоходный налог России. Так, в ведомстве хотят причислить выплаты таким сотрудникам к «доходам от российских источников». Сейчас россияне облагаются налогом первые полгода после отъезда из страны, а после налоговое резидентство РФ обнуляется.