Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 12:09

Юрист ответил, что делать родителям при проблемах с отоплением в школах

Юрист Пирогов: при проблеме с отоплением учеников обязаны перевести на дистант

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Руководство школы обязано перевести учеников на дистанционное обучение, если температура в классах опускается ниже нормативных 18 градусов, заявил NEWS.ru юрист Михаил Пирогов. По его словам, проведение занятий в таких условиях прямо запрещено санитарными правилами.

Согласно закону, школа обязана создавать безопасные условия для обучения. Первое, на что стоит опереться, — это санитарные правила и нормы. В учебных помещениях температура воздуха должна составлять от 18 до 24 градусов. Если температура ниже, проводить уроки запрещено. Родители имеют полное право требовать официального замера температуры в классах. По поводу перевода на удаленку — это не просто возможность, а обязанность руководства школы в случае, если оно не может обеспечить нормативные условия в здании. Директор должен издать приказ о временном изменении формата обучения или о приостановке учебного процесса, — пояснил Пирогов.

Он отметил, что любые предложения администрации школы «скинуться на отопление» являются незаконными. По его словам, финансирование содержания и ремонта систем теплоснабжения лежит на муниципальных властях как на учредителе образовательного учреждения.

Что касается предложения «скинуться на отопление» в школе, то такие заявления администрации незаконны и могут рассматриваться как попытка незаконного сбора денежных средств или превышение должностных полномочий. Финансирование капремонта и содержания системы отопления — прямая обязанность учредителя школы, то есть муниципальных властей. В данной ситуации родителям рекомендуется действовать по следующему алгоритму: направить коллективную претензию на имя директора с требованием устранить нарушения и пожать жалобу в Роспотребнадзор. Также можно обратиться в прокуратуру, — резюмировал Пирогов.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что при отключении отопления и горячей воды в холодное время года необходимо позвонить в диспетчерскую управляющей компании и зафиксировать номер заявки. Кроме того, он посоветовал уточнить у специалиста, связано ли отключение с плановыми работами или является аварийным.

школы
отопление
юристы
ученики
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Первых военных из Европы заметили в Гренландии
«Ждем ответа»: Песков о реакции США на предложение Путина по ДСНВ
Военэксперт ответил, кого может огорчить кредит Евросоюза Украине
В Иране раскрыли жуткую тактику протестующих
Появились первые детали смерти экс-замглавы Минтруда России
Германия перестала пускать в свои воды определенные суда
Стало известно о травме застрелившего женщину в США агента ICE
«Коридор сужается»: Песков послал Киеву опасный сигнал
В Кремле обвинили Зеленского в нежелании принимать ведущие к миру решения
Песков выступил с опровержением информации о миротворцах на Украине
«Действительно так»: в Кремле согласились со словами Трампа о Зеленском
В Кремле выразили соболезнования в связи с гибелью младенцев в Новокузнецке
Побег из больницы, продолжение «Сватов», СВО: как живет Татьяна Кравченко
Гимнастка оценила, нужно ли показывать ОИ-2026 по российскому ТВ
Ереван готов обеспечить сообщение между Азербайджаном и Нахичеванью
В РПЦ дали советы, как правильно подготовиться к Крещению
Пригожин рассказал о реакции Долиной на предложенную им помощь
Боец СВО выжил на фронте благодаря «весточке» от матери
Смертельное ДТП с трамваем в Туле привлекло внимание прокуратуры
Американист объяснил обвинения Зеленского Трампом в затягивании конфликта
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.