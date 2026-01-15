Юрист ответил, что делать родителям при проблемах с отоплением в школах Юрист Пирогов: при проблеме с отоплением учеников обязаны перевести на дистант

Руководство школы обязано перевести учеников на дистанционное обучение, если температура в классах опускается ниже нормативных 18 градусов, заявил NEWS.ru юрист Михаил Пирогов. По его словам, проведение занятий в таких условиях прямо запрещено санитарными правилами.

Согласно закону, школа обязана создавать безопасные условия для обучения. Первое, на что стоит опереться, — это санитарные правила и нормы. В учебных помещениях температура воздуха должна составлять от 18 до 24 градусов. Если температура ниже, проводить уроки запрещено. Родители имеют полное право требовать официального замера температуры в классах. По поводу перевода на удаленку — это не просто возможность, а обязанность руководства школы в случае, если оно не может обеспечить нормативные условия в здании. Директор должен издать приказ о временном изменении формата обучения или о приостановке учебного процесса, — пояснил Пирогов.

Он отметил, что любые предложения администрации школы «скинуться на отопление» являются незаконными. По его словам, финансирование содержания и ремонта систем теплоснабжения лежит на муниципальных властях как на учредителе образовательного учреждения.

Что касается предложения «скинуться на отопление» в школе, то такие заявления администрации незаконны и могут рассматриваться как попытка незаконного сбора денежных средств или превышение должностных полномочий. Финансирование капремонта и содержания системы отопления — прямая обязанность учредителя школы, то есть муниципальных властей. В данной ситуации родителям рекомендуется действовать по следующему алгоритму: направить коллективную претензию на имя директора с требованием устранить нарушения и пожать жалобу в Роспотребнадзор. Также можно обратиться в прокуратуру, — резюмировал Пирогов.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что при отключении отопления и горячей воды в холодное время года необходимо позвонить в диспетчерскую управляющей компании и зафиксировать номер заявки. Кроме того, он посоветовал уточнить у специалиста, связано ли отключение с плановыми работами или является аварийным.