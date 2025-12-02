День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 декабря 2025 в 04:30

Юрист ответил, что делать при затягивании сроков приватизации квартиры

Юрист Русяев: при затягивании сроков приватизации квартиры можно пойти в суд

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

При затягивании сроков приватизации квартиры можно обратиться в суд, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, существует несколько инстанций, где помогут ускорить процесс до судебного разбирательства, например прокуратура.

Обычно история с приватизацией квартиры начинается в МФЦ или городском отделе. По закону там должны рассмотреть заявление за два месяца, но на практике иногда все превращается в долгий процесс. В такие моменты полезно хотя бы напомнить о себе — написать обращение через «Госуслуги» или оставить официальный запрос. Если ничего не меняется, можно обратиться в региональное ведомство, которому подчиняется местная администрация. Когда даже такая проверка не дает результата, остается еще один действенный рычаг — прокуратура. Самый крайний, но надежный способ заставить орган выполнять свои обязанности — обращение в суд, — пояснил Русяев.

По его словам, во многих случаях именно этот шаг помогает завершить процесс приватизации квартиры. Он отметил, что суд не просто фиксирует факт проволочки, но и устанавливает конкретные сроки, в которые чиновники обязаны решить проблему.

Ранее юрист Србуи Манджиева заявила, что сведения о лицах, сохраняющих право проживания в жилых помещениях, начали вносить в российский Единый государственный реестр недвижимости. По ее словам, речь идет об отказниках от приватизации и членах семьи собственника кооперативного жилья.

квартиры
россияне
юристы
советы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Флаг России над Красноармейском и потери ВСУ: успехи ВС РФ к утру 2 декабря
«Усыпан трупами»: Солодчук сообщил о сотнях погибших ВСУ у Красноармейска
Диетолог назвала одну из главных опасностей высокобелковой диеты
Некоторые россияне получат две пенсии в декабре
Юрист объяснил, почему подаренную квартиру могут забрать через три года
10 легендарных французских десертов, которые легко приготовить дома
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 декабря
Украина начала реструктуризацию долгов на $2,6 млрд
Судан предложил России создать военную базу в Красном море
Врач объяснила, как экстремальные диеты влияют на сердце
Гороскоп 2 декабря: кому лучше помолчать и кто получит признание начальства
Уиткофф вылетел в Россию на встречу с Путиным
«Катастрофические»: названы опасные осложнения сахарного диабета
Небо над Махачкалой осталось без самолетов
Реаниматолог рассказала, с чем можно спутать сердечный приступ
Как и чем убрать лед с лобового стекла за 5 минут, чтобы оно не треснуло
Судно село на мель у побережья Сахалина из-за аварии
Мадуро не покинул Венесуэлу и получил ограничения от Трампа
Фаза Луны сегодня, 2 декабря: собираем команду, не ведемся на манипуляции
«Каждый сотый»: названо количество зараженных ВИЧ россиян
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.