Юрист ответил, что делать при затягивании сроков приватизации квартиры

При затягивании сроков приватизации квартиры можно обратиться в суд, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, существует несколько инстанций, где помогут ускорить процесс до судебного разбирательства, например прокуратура.

Обычно история с приватизацией квартиры начинается в МФЦ или городском отделе. По закону там должны рассмотреть заявление за два месяца, но на практике иногда все превращается в долгий процесс. В такие моменты полезно хотя бы напомнить о себе — написать обращение через «Госуслуги» или оставить официальный запрос. Если ничего не меняется, можно обратиться в региональное ведомство, которому подчиняется местная администрация. Когда даже такая проверка не дает результата, остается еще один действенный рычаг — прокуратура. Самый крайний, но надежный способ заставить орган выполнять свои обязанности — обращение в суд, — пояснил Русяев.

По его словам, во многих случаях именно этот шаг помогает завершить процесс приватизации квартиры. Он отметил, что суд не просто фиксирует факт проволочки, но и устанавливает конкретные сроки, в которые чиновники обязаны решить проблему.

