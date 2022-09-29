Юрист объяснила, когда придется заплатить за разбитую посуду в ресторане Юрист Минина: если посуда в ресторане разбита случайно, то платить за нее не нужно

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Главное различие, которое определяет, будет ли посетитель кафе или ресторана платить за разбитую посуду, заключается в том, сделал он это случайно или нет, сообщила юрист Ирина Минина. В беседе с Lenta.ru эксперт отметила, если в меню заведения общественного питания указан прейскурант на битье посуды, заверенный подписями владельца и бухгалтера, и официант ознакомил гостя с этими позициями, то таким образом заключается договор с посетителем и его могут обязать заплатить за разбитую посуду.

Если посуда была разбита действительно ненамеренно, то согласно статье 211 Гражданского Кодекса РФ за случайно поврежденное имущество несет ответственность его собственник, то есть владелец кафе или ресторана, если иное не предусмотрено законом или договором, — сказала специалист.

По словам юриста, если посуда разбита специально, то заплатить за нее нужно в любом случае. Минина добавила, что в случае конфликта и отказа администрации заведения выпускать посетителей, пока они не оплатят разбитое, необходимо вызвать полицию, так как такие действия персонала неправомерны.

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