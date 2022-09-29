Юрист объяснил, какие документы важно оформить перед отправкой в зону СВО Юрист Капштык: мобилизованным важно оформить доверенность на близких и составить завещание

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Перед отправкой в зону СВО мобилизованным военнослужащим важно оформить генеральную доверенность на одного или нескольких близких людей, заявил в беседе с изданием «Слово и Дело» юрист Юрий Капштык. По его словам, это крайне необходимо, чтобы доверенные люди могли совершать от его имени важные юридические операции, на которые он, находясь на фронте, сам будет неспособен. Также, по словам эксперта, важно оформить завещание и предоставить в банк документ о временной невозможности расплачиваться по задолженностям.

Достаточно одной генеральной доверенности на распоряжение его имуществом, на получение на его адрес корреспонденции, пособий, выплат, заработной платы и так далее, — объяснил юрист.

Эксперт напомнил: генеральную доверенность необходимо заверять у нотариуса. Тот, на чье имя она будет выписана, сможет распоряжаться имуществом и банковскими счетами мобилизованного, совершать от его имени сделки и общаться с государственными органами.

Перед отправкой в зону СВО на всякий случай важно составить завещание с указанием условий и порядка наследования имущества, а также предоставить в банк документ о временной невозможности расплачиваться по задолженностям. При этом место работы и должность сохраняются за гражданином в его отсутствие. Кроме этого, необходимо предоставить документы в банк, если у человека есть ипотека или кредит, для того, чтобы договор кредитования был приостановлен и за время прохождения службы не начислялись пени, подчеркнул Капштык.

Федеральная нотариальная палата ранее решила с 21 сентября освободить мобилизованных граждан от оплаты услуг нотариуса. Льгота будет распространяться на услуги по удостоверению доверенностей, выдаче согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и ряд других. Кроме того, Палата предложила организовать в регионах «дежурные нотариальные конторы», которые будут работать в том числе по выходным.