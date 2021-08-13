Юрист назвал запретные для разговора с мошенником фразы

Управляющий партнёр юридической компании «Позиция права» Егор Редин заявил, что лучшим способом обезопасить себя является игнорирование разговора с мошенниками. Однако если разговор начался, лучше не отвечать фразами «да», «нет» и не называть цифры, поскольку беседа может записываться, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Редин пояснил , что зная личные данные жертвы, такую запись мошенник сможет использовать для звонка в банк или иную службу, где есть распознавание голоса. Юрист добавил, что наиболее «ходовой» схемой мошенничества считается выманивание данных карты под предлогом пресечения кражи денег.

Как только вы слышите подобную сказку, инструкция одна: сразу кладите трубку, — предупредил эксперт.

Он напомнил, что банки не звонят клиентам по поводу денежных операций и не интересуются реквизитами счетов или персональными данными. Чаще всего люди становятся жертвами мошенников из-за паники или растерянности. В подобном разговоре не надо суетиться, подчеркнул Редин.

Ранее стало известно, что жульническую схему с якобы предварительно одобренными кредитами всё чаще используют мошенники. Об этом предупредил специалист по информационной безопасности, руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко. Суть схемы, по словам Пащенко, заключается в том, что потенциальным жертвам приходят фальшивые сообщения о якобы предварительно одобренных или уже выданных кредитах.