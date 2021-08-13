Юрист назвал запретные для разговора с мошенником фразы

Управляющий партнёр юридической компании «Позиция права» Егор Редин заявил, что лучшим способом обезопасить себя является игнорирование разговора с мошенниками. Однако если разговор начался, лучше не отвечать фразами «да», «нет» и не называть цифры, поскольку беседа может записываться, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.
Редин
Как только вы слышите подобную сказку, инструкция одна: сразу кладите трубку, — предупредил эксперт.
Он напомнил, что банки не звонят клиентам по поводу денежных операций и не интересуются реквизитами счетов или персональными данными. Чаще всего люди становятся жертвами мошенников из-за паники или растерянности. В подобном разговоре не надо суетиться, подчеркнул Редин.
Ранее стало известно, что жульническую схему с якобы предварительно одобренными кредитами всё чаще используют мошенники. Об этом предупредил специалист по информационной безопасности, руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко. Суть схемы, по словам Пащенко, заключается в том, что потенциальным жертвам приходят фальшивые сообщения о якобы предварительно одобренных или уже выданных кредитах.