05 сентября 2025 в 11:41

Юрист назвал преимущества и недостатки банкротства

Юрист Свириденко: процедура банкротства выгодна при долге от 300 тысяч рублей

Человек, который хочет пройти процедуру банкротства, должен взвесить все доводы за и против, заявил «ФедералПресс» юрист Станислав Свириденко. По его словам, идти на этот шаг выгодно при долге от 300 тысяч рублей.

По его словам, среди ключевых преимуществ — списание долгов, остановка начисления пеней и штрафов, а также снятие арестов с имущества. Кроме того, после завершения процедуры появляется возможность постепенно восстановить кредитную историю.

Вместе с тем юрист обращает внимание на существующие минусы. В ходе банкротства все личные банковские счета блокируются на срок четыре-шесть месяцев, существует вероятность продажи имущества для погашения долгов, а также запрет на получение новых кредитов. Кроме того, после признания банкротом человек в течение 3–10 лет не сможет занимать определенные должности, особенно в руководстве компаний.

Ранее сообщалось, что российские банки начали массово отказывать гражданам в реструктуризации долгов и кредитных каникулах. По данным ЦБ, с отказами сталкиваются 80% обращавшихся.

