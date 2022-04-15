Юрист напомнил про малоизвестную льготу для семей с детьми

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв напомнил, что российские семьи с детьми, помимо льгот, имеют право на ежемесячный налоговый вычет. Эксперт уточнил, что на эту льготу имеют право граждане России с детьми и доходом, облагаемым НДФЛ по ставке 13%. При этом он подчеркнул, что налоговый вычет действует, пока годовой доход одного родителя не достигнет порога в 350 тысяч рублей, пишет «Российская газета».

Стандартный вычет — это сумма, которая ежемесячно вычитается из дохода при начислении НДФЛ. Так налог становится меньше, а зарплата — больше, — пояснил Соловьёв.

Он также отметил, что сумма вычета составляет 1400 рублей в месяц за первого или второго ребёнка и 3 тысячи рублей за третьего и последующих детей.

В России риелторы ранее предложили продавать вторичное жильё с сохранением условий ипотеки от предыдущих покупателей. По мнению специалистов, для банка ничего не поменяется, так как платежи будут вноситься по тем же условиям. Эксперты отмечают, что сохранение условий при перезаключении договора обеспечит доступность вторичного жилья и поддержит спрос без дополнительных субсидий со стороны государства.