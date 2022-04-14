Россиянам хотят разрешить покупку вторичного жилья с ипотекой продавца

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Пресненский суд Москвы рассмотрит иск против российского филиала корпорации Apple, истцом которого выступила общественная организация «Общественная потребительская инициатива», пишут «Известия» со ссылкой на источники в ведомстве. Согласно иску, счета и имущество компании просят арестовать, чтобы компенсировать потери потребителей из-за отключения Apple Pay и удаления популярных приложений. В случае удовлетворения иска ущерб компании может составить несколько сотен миллиардов рублей.

«Общественная потребительская инициатива» требует <...> принудить компанию прекратить эти действия, а также арестовать счета и имущество дочерней структуры, — сказано в публикации. Отмечается, что участие в судебном процессе намерен принять...