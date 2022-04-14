Россиянам хотят разрешить покупку вторичного жилья с ипотекой продавца
«Известия»: россиянам хотят разрешить покупку вторичного жилья с ипотекой продавца
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
03:58, 15 апреля 2022
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
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В России предложили продавать вторичное жилье с сохранением условий ипотеки от предыдущих покупателей, сообщают «Известия». С этой инициативой выступили риэлторы, направив соответствующий документ в правительство РФ. По мнению специалистов, для банка ничего не поменяется, так как платежи будут вноситься по тем же условиям.
По сути, для банка происходит лишь смена владельца залога и он ничего не теряет, как будто прошлый владелец продолжил платить существующий кредит, — рассказал директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков.
Эксперты отмечают, что сохранение условий при перезаключении договора обеспечит доступность вторичного жилья и поддержит спрос без дополнительных субсидий со стороны государства.
Ранее сообщалось, что в 2022 году перед началом дачного сезона, всем владельцам загородной недвижимости и участков стоит обновить в памяти законы, которые касаются ограничений на даче. Штраф можно получить даже за шашлык на собственном участке, если жарить его неправильно. Дачники, которые собирают прошлогоднюю траву, должны помнить, что жечь мусор нужно либо в специальной яме, глубина которой должна быть не менее 30 см, а диаметр — не менее одного метра, либо в неповреждённой металлической ёмкости объёмом не менее одного кубометра.