22 марта 2026 в 06:45

Юрист напомнил о новых поправках в закон об иностранных инвестициях

Федеральная антимонопольная служба установила усиленный контроль за иностранными инвестициями в сфере рыболовства, заявил NEWS.ru юрист и основатель бизнес-сообщества Илья Русяев. По его словам, несогласованные сделки могут привести к приостановке квот на вылов.

Одно из самых заметных нововведений связано с тем, как теперь пересекаются антимонопольные процедуры и контроль за иностранными инвестициями. Рыбная отрасль попала под усиленное регулирование. Стратегическим видом деятельности теперь признается производство рыбной продукции, если выручка от нее составляет не менее 50% от годовой, а суммарные активы предприятия и связанных с ним лиц превышают 800 млн рублей. Отдельно в перечень включена пастбищная аквакультура в отношении тихоокеанских лососей. Появилась и серьезная санкция для нарушителей в этой сфере. Если выяснится, что сделка была совершена без предварительного согласия, квота на вылов может быть приостановлена, — предупредил Русяев.

Он подчеркнул, что перечень оснований для отнесения общества к стратегическим значительно расширился. По словам юриста, раньше регулятор учитывал только организации, которые фактически занимались подобной деятельностью. Теперь, как указал Русяев, достаточно наличия лицензии.

РСПП еще на стадии обсуждения законопроекта указывал, что подобный подход создает риск отнесения к стратегическим практически любой крупной компании. По недропользованию перечень тоже расширился существенно. Если ранее речь шла только об участках федерального значения, то теперь контроль распространяется на месторождения регионального уровня с запасами нефти от 50 млн тонн, газа от 30 млрд кубометров, золота от 30 тонн, меди от 300 тыс. тонн. При этом ресурсоемкость можно считать совокупно по нескольким участкам, — добавил Русяев.

Он предупредил, что для иностранных инвесторов вводятся новые требования по раскрытию информации. По его словам, при владении долей от 5% и выше в стратегическом обществе они должны уведомить ФАС и предоставить данные о бенефициарах. При этом, как отметил Русяев, если доля превышает 50%, необходимо получить согласование или снизить свое участие.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба проводит анализ тарифов на коммунальные услуги, чтобы выявить необоснованные начисления. С 2023 по 2025 год было обнаружено 102,62 млрд рублей неправомерных платежей.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
