Юлию Галямину лишили депутатского статуса

https://static.news.ru/photo/32167e2e-8d86-11eb-8812-96000091f725_660.jpg Юлия Галямина Фото: vk.com/galiamina

Совет депутатов Тимирязевского района Москвы лишил статуса депутата Юлию Галямину. За это решение проголосовали все представители «Единой России» в парламенте.

Теперь политик не сможет принимать участие в выборах в Государственную думу. Решение поддержали восемь парламентариев, против проголосовали пять человек, ещё один депутат воздержался. Трансляция заседания велась на сайте совета депутатов.

Такое решение было принято. Мы его будем обжаловать. Депутаты от «Единой России» в полном составе проголосовали за, несмотря на то что заседание было назначено с процессуальными ошибками. Мы это уже обжаловали. Формально, пока суд не рассмотрел этот вопрос, сегодняшнее заседание незаконно, — сказала представитель политика журналистам РБК.

К зданию, где проходило заседание, пришли жители района. Галямина рассказала им, что подала два иска в связи с произошедшим, передаёт BBC.

Галямину признали виновной по по статье 212.1 УК — неоднократное нарушение правил проведения митингов. Следствие считает, что в июле 2020 года женщина опубликовала в своих соцсетях пост с призывом участвовать в несогласованном митинге против поправок в Конституцию. СК указывает, что в течение предшествующих шести месяцев женщина неоднократно была привлечена к ответственности по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митингов) — административные наказания были назначены ей за организацию и участие в протестных акциях по поводу недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму в 2019 году. В результате ей назначили условный срок в два года. Сама политик считает преследование политически мотивированным.

Статья 212.1 УК известна как «дадинская» — по фамилии первого осуждённого к реальному лишению свободы Ильдара Дадина. Приговор отменили в 2017 году после постановления Конституционного суда. Активист направил в эту инстанцию жалобу, в которой говорил, что уголовная ответственность лишь за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий «выходит за границы конституционной допустимости уголовно-правового ограничения прав и свобод человека и гражданина». Недавно освободился из колонии фигурант «московского дела» Константин Котов — второй осуждённый к реальному лишению свободы по этой статье, писал NEWS.ru.