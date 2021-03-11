Мосгорсуд оставил в силе приговор мундепу Юлии Галяминой

https://static.news.ru/photo/53f712f2-8254-11eb-b32b-96000091f725_660.jpg Юлия Галямина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мосгорсуд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты на приговор муниципальному депутату Юлии Галяминой, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Суд постановил приговор Тверского суда оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения, — заявила судья Юлия Манеркина.

Адвокаты настаивали на отмене приговора и прекращении производства по делу, представитель прокуратуры просила оставить решение Тверского суда в силе. В декабре 2020 года Юлию Галямину признали виновной и приговорили к условному сроку в два года. Мундеп свою вину не признала и называла уголовное преследование политически мотивированным.

Она обвинялась по статье 212.1 УК — неоднократное нарушение правил проведения митингов. Следствие считает, что в июле 2020 года Юлия Галямина опубликовала в своих соцсетях пост с призывом участвовать в несогласованном митинге против поправок в Конституцию. СК указывает, что в течение предшествующих шести месяцев женщина неоднократно была привлечена к ответственности по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митингов) — административные наказания были назначены ей за организацию и участие в протестных акциях по поводу недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму в 2019 году.

В сентябре 2020 года следствие по делу завершилось. Обвиняемая всё это время находилась под подпиской о невыезде.

Статья 212.1 УК известна как «дадинская» — по фамилии первого осуждённого к реальному лишению свободы Ильдара Дадина. Приговор отменили в 2017 году после постановления Конституционного суда. Активист направил в эту инстанцию жалобу, в которой говорил, что уголовная ответственность лишь за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий «выходит за границы конституционной допустимости уголовно-правового ограничения прав и свобод человека и гражданина». Недавно освободился из колонии фигурант «московского дела» Константин Котов — второй осуждённый к реальному лишению свободы по этой статье.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за нарушение правил участия в массовых акциях арестован протоиерей Биробиджанской епархии Андрей Винарский. Об этом заявили в Центральном районном суде Хабаровска. По словам адвоката Татьяны Титковой, священник действительно находился 18 января на площади Ленина в Хабаровске, однако он не встречался с активистами, группа из десяти человек просто мирно общалась.