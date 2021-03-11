Протоиерей РПЦ арестован за участие в акции в поддержку Навального

https://static.news.ru/photo/771d71a2-8251-11eb-a4ac-96000091f725_660.jpg Андрей Винарский Фото: Андрей Винарский/vk.com

За нарушение правил участия в массовых акциях арестован протоиерей Биробиджанской епархии Андрей Винарский. Об этом сообщил Центральный районный суд Хабаровска.

Винарский получил 20 суток ареста по статье о повторном нарушении правил участия в публичных акциях (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), за участие 18 января. Суд состоялся в среду, — цитирует сообщение РИА Новости.

По словам адвоката Татьяны Титковой, священник действительно находился 18 января на площади Ленина в Хабаровске, однако он не встречался с активистами, группа из десяти человек просто мирно общалась. Тем не менее, отмечает юрист, полиция придерживается версии, что Винарский участвовал в несогласованном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального и бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

В свою очередь пресс-секретарь Биробиджанской епархии Татьяна Машкина пояснила, что ранее Винарский уже не раз был задержан за поддержку Фургала, в итоге архиепископ Ефрем (Просянок) запретил ему участвовать в мероприятиях, касающихся бывшего губернатора. Машкина заметила, что в нынешней ситуации уместнее выяснять детали у тех, кто принимал решение об аресте протоиерея.

Моё мнение такое — лучше взять комментарий у того, кто на отца Андрея руку поднял, кто его арестовал. Вопрос о его исключении из епархии не стоит, таких разговоров пока нет, — подчеркнула Машкина.

Сергей Фургал обвиняется в организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2004–2005 годах. Чиновника задержали 9 июля в Хабаровске сотрудники СК и ФСБ, в тот же день его привезли в Москву и допросили. Вину он не признаёт в полном объёме. В начале февраля экс-чиновнику предъявили обвинение в окончательной редакции.

Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево, когда он вернулся из Германии. Там россиянин лечился от последствий якобы отравления веществом типа «Новичок». Причиной задержания стало неисполнение Навальным условий приговора по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года и шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники полиции на законных основаниях применяли физическую силу к участникам несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, проходивших в Москве в январе — феврале 2021 года. Об этом заявил начальник столичного ГУ МВД Олег Баранов.