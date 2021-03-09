В МВД заявили о законном применении силы к участникам акций в Москве

https://static.news.ru/photo/6c309f06-817c-11eb-a5ce-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции на законных основаниях применяли физическую силу к участникам несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, проходивших в Москве в январе-феврале 2021 года. Об этом заявил начальник столичного ГУ МВД Олег Баранов.

Он представил отчёт о деятельности подчинённых органов внутренних дел на заседании Мосгордумы. Баранов подчеркнул, что все действия, совершённые сотрудниками полиции во время протестных акций, осуществлялись в рамках действующего законодательства о российской полиции.

Применялась сотрудниками полиции физическая сила, приёмы самбо и специальные средства, которые также нам разрешено применять в случае необходимости пресечения как правонарушений, так и преступлений. В соответствии с действующим законодательством сотрудники московской полиции эти меры применяли к правонарушителям и лицам, которые совершали преступления на несанкционированных акциях в Москве, — приводит слова Баранова ТАСС.

Отмечается также, что была проведена проверка по инциденту с журналистами «Новой газеты» Елизаветы Кирпановой и Татьяны Васильчук, к которым силовики также применили силу. Травм у них выявлено не было, равно как и не установлено случаев нанесения им повреждений, резюмировал руководитель ГУ МВД.

Как писал NEWS.ru, Ленинский районный суд Владимира приговорил к трём годам колонии жителя города Радужного Виталия Тимофеенко. Ранее он был признан виновным в применении насилия к сотруднику полиции во время митингов 23 января.