Во Владимире участнику протестов дали три года за нападение на силовика

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Ленинский районный суд Владимира приговорил к трём годам колонии жителя города Радужный Виталия Тимофеенко. Ранее он был признан виновным в применении насилия к сотруднику полиции во время митингов 23 января.

Три года реального срока. Апелляционную жалобу, конечно же, будем подавать, — цитирует «МБХ Медиа» адвоката осуждённого Анатолия Шувалова.

По версии следствия, Тимофеенко во время акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального распылил газовый баллончик в лицо полицейскому, в результате чего тот получил химический ожог глаз. На восстановление у правоохранителя ушло три недели.

Несогласованные акции протеста прошли в Москве и другие российских городах 23 и 31 января, а также 2 февраля. Люди вышли на улицы в знак поддержки Алексея Навального, условный срок по делу о мошенничестве которого заменили на реальный. В митингах приняли участие около 5 тыс. человек. 20 февраля Мосгорсуд постановил оставить в силе приговор политику о замене условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.