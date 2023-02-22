YouTube заблокировал канал блогера-иноагента Камикадзе Ди YouTube заблокировал канал признанного иноагентом блогера Дмитрия Иванова

Фото: kamikadzedead/YouTube

Дмитрий Иванов

Видеохостинг YouTube заблокировал канал российского блогера Дмитрия Иванова, также известного под псевдонимом Камикадзе Ди (признан в России физическим лицом — иноагентом). Об этом сообщает RT в своем Telegram. Ранее стало известно о блокировке YouTube-канала дизайнера Артемия Лебедева.

Дмитрий Иванов является создателем канала Kamikadzedead с 1,7 млн подписчиков. Весной 2017 года блогер переехал на ПМЖ в Чехию. Свой отъезд он объяснил цензурированием роликов YouTube в РФ. При этом его проверяли на предмет склонения граждан к самоубийству.

В сентябре 2022 года Минюст внес блогера в список иностранных агентов. Перед этим в отношении Иванова было зведено уголовное дело по статье о распространении фейков о ВС РФ. В декабре он был объявлен в федеральный розыск.

Вечером 22 февраля также стало известно, что YouTube заблокировал канал известного российского дизайнера Артемия Лебедева. На него были подписаны более 1 млн пользователей. Все видео оттуда были удалены. Блокировка канала произошла по причине «нарушения условий использования YouTube».