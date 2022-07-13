Яшин объяснил, почему не уехал из России

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Избрание меры пресечения депутату Яшину в Москве

Оппозиционный политик и активист Илья Яшин на своей странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) объяснил, почему не уехал из России. По словам Яшина, он обещал, что не сбежит и будет «громко говорить правду столько, сколько получится». А когда арестуют, «примет этот удар достойно».

Давайте начистоту: с 24 февраля я прекрасно понимал, что меня арестуют. Все это понимали. Оперативники вчера в «доверительном разговоре» несколько раз спросили: «Ну объясни, чего ты не уехал-то? Тебе же четыре месяца дали на свободе», — написал Яшин.

13 июля Басманный суд Москвы арестовал политика по делу о распространении недостоверной информации о российской армии. Суд отправил Яшина под стражу до 12 сентября.

Дело против оппозиционера по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ «Распространение дезинформации о ВС РФ по мотивам политической ненависти» возбудили накануне. Основанием для этого послужил прямой эфир на YouTube-канале депутата, где он высказался по поводу событий в Буче. Обвинение политику было предъявлено 13 июля. СКР просил избрать ему меру пресечения в виде ареста.