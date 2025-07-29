Ярче петуний: универсальный чудо-многолетник для красивого сада

Лобелия старшип скарлет — огненный акцент в вашем саду. Этот эффектный многолетник — настоящая сенсация среди цветоводов! В отличие от традиционных голубых и синих лобелий, старшип скарлет поражает насыщенными алыми цветами, которые вспыхивают в саду, как языки пламени. С июня до сентября его прямостоячие кустики высотой 60–80 см украшены колосовидными соцветиями, привлекающими бабочек и колибри.

Лобелия старшип скарлет — идеальный выбор для тех, кто хочет добавить в цветники сочных красных акцентов. Она великолепно смотрится в миксбордерах, у водоемов и в групповых посадках с декоративными злаками. Предпочитает влажные плодородные почвы и полутень, но при регулярном поливе будет прекрасно цвести и на солнце. На зиму требует мульчирования в средней полосе России.

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.