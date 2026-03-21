Яйца, мука и щепотка ванили — через полчаса на столе бисквит «Нежность»: сочнее и нежнее «Праги»

Беру яйца, сахар и муку — и готовлю воздушный, высокий бисквит в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для торта или уютного чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: румяная, золотистая корочка, а под ней — мягкий, чуть влажный мякиш с ванильным ароматом, который по текстуре напоминает облако. Бисквит настолько удачный, что его можно есть просто так, без крема и пропитки.

Для приготовления вам понадобится: 4 яйца, 120 граммов сахара (примерно 6 столовых ложек), 120 граммов муки (около 8 столовых ложек), щепотка ванилина. Яйца разделите на белки и желтки.

Желтки разотрите с половиной сахара до посветления. Белки взбейте с оставшимся сахаром и ванилином в крепкую пену до устойчивых пиков. Аккуратно вмешайте белки в желтковую массу лопаткой движениями снизу вверх. Просейте муку и порциями вмешайте в яичную смесь, стараясь сохранить воздушность. Вылейте тесто в смазанную маслом форму и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 25–30 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой. Бисквит остудите в форме, затем переверните на решетку.

Космические яйца на Пасху без красителей: эффект галактики из чая удивит всех гостей
Мария Левицкая
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
