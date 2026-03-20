Шоколадный торт «3 стакана»: нежнее мороженого — миксер и весы не нужны. Никаких хитростей — все очень просто

Беру кефир, муку и сахар — по одному стакану каждого — и готовлю нежный шоколадный корж в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для домашнего чаепития или праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: мягкий, влажный шоколадный бисквит в сочетании с нежнейшим творожно-сметанным кремом и тягучей шоколадной глазурью. Он настолько сочный и ароматный, что исчезает со стола быстрее, чем вы успеваете заварить чай.

Для приготовления вам понадобится: для коржа — 1 стакан кефира 2,5%, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, 2 столовые ложки растительного масла, 2 столовые ложки какао с горкой, 2 яйца, 10 граммов разрыхлителя, четверть чайной ложки соли; для крема — 300 граммов творога 9%, 300 граммов сметаны 20%, 120 граммов сахара, 2 чайные ложки ванильного сахара; для глазури — 3 столовые ложки сметаны 20%, 3 столовые ложки сахара с горкой, 1 столовая ложка какао с горкой, 20 граммов сливочного масла.

Яйца взбейте с сахаром и солью, добавьте кефир, масло, муку с разрыхлителем и какао, перемешайте. Выпекайте корж при 180 градусах 40 минут. Остудите и разрежьте на 3 части. Для крема смешайте творог со сметаной и сахаром. Соберите торт, промазывая коржи кремом, уберите в холодильник на 2–3 часа. Для глазури уварите сметану, сахар и какао, добавьте масло, полейте торт.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.