Шоколадный торт «3 стакана»: нежнее мороженого — миксер и весы не нужны. Никаких хитростей — все очень просто

Беру кефир, муку и сахар — по одному стакану каждого — и готовлю нежный шоколадный корж в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для домашнего чаепития или праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: мягкий, влажный шоколадный бисквит в сочетании с нежнейшим творожно-сметанным кремом и тягучей шоколадной глазурью. Он настолько сочный и ароматный, что исчезает со стола быстрее, чем вы успеваете заварить чай.

Для приготовления вам понадобится: для коржа — 1 стакан кефира 2,5%, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, 2 столовые ложки растительного масла, 2 столовые ложки какао с горкой, 2 яйца, 10 граммов разрыхлителя, четверть чайной ложки соли; для крема — 300 граммов творога 9%, 300 граммов сметаны 20%, 120 граммов сахара, 2 чайные ложки ванильного сахара; для глазури — 3 столовые ложки сметаны 20%, 3 столовые ложки сахара с горкой, 1 столовая ложка какао с горкой, 20 граммов сливочного масла.

Яйца взбейте с сахаром и солью, добавьте кефир, масло, муку с разрыхлителем и какао, перемешайте. Выпекайте корж при 180 градусах 40 минут. Остудите и разрежьте на 3 части. Для крема смешайте творог со сметаной и сахаром. Соберите торт, промазывая коржи кремом, уберите в холодильник на 2–3 часа. Для глазури уварите сметану, сахар и какао, добавьте масло, полейте торт.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Нежные котлеты из минтая: готовим бюджетную рыбу так, чтобы просили добавку
Нежные котлеты из минтая: готовим бюджетную рыбу так, чтобы просили добавку
Тофу и авокадо: любовь с первого кусочка (рецепт для занятых)
Тофу и авокадо: любовь с первого кусочка (рецепт для занятых)
Наполеон-скороход: готовим любимый торт на обычной сковороде за 20 минут
Наполеон-скороход: готовим любимый торт на обычной сковороде за 20 минут
«Карамельная девочка»: коржи за 7 минут, а крем из двух ингредиентов — готовлю и покоряю гостей
«Карамельная девочка»: коржи за 7 минут, а крем из двух ингредиентов — готовлю и покоряю гостей
Вкуснее мяса! 3 лучших рецепта зразов для ленивого ужина: просто и быстро
Вкуснее мяса! 3 лучших рецепта зразов для ленивого ужина: просто и быстро
Мария Левицкая
М. Левицкая
Генерал объяснил затишье ВС России над центральными районами Украины
Одна необычная пара вступила в брак в Крыму
Четверо детей пострадали при взрыве газа в жилом доме
Москвичам рассказали, когда в столице полностью сойдет снег
Муж Ивлеевой влез в долги на 570 тыс. рублей из-за яиц и стройки
Российская бортпроводница разбила нос во время рейса из Коломбо в Москву
Военкор узнал о переброске элиты ВСУ к границе России
Что известно о последних днях жизни и смерти Филарета
Любивший деньги начальник колонии сам оказался за решеткой
Над Брянской областью сбили дрон самолетного типа
Специальный сервис поможет россиянам оценить готовность к домашним питомцам
Стало известно, как снижение ключевой ставки отразится на инфляции
Экс-тренер «Зенита» объяснил, почему команда не может забить с игры
Врач дала советы, как завершить пост без стресса для организма
Украинские дипломаты с легкой руки превратили Италию в «Ресбублику»
Мощное землетрясение произошло у берегов тихоокеанского государства
«А у нас есть Выборг!»: Милонов предложил отменить туры за границу
В РПЦ назвали ключевую причину раскола православия на Украине
Моряки атакованного газовоза «Арктик Метагаз» вернулись домой в Мурманск
Премьер Польши заявил об отсутствии «плана Б» по кредиту Евросоюза Украине
Дальше
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

