19 марта 2026 в 15:11

«Карамельная девочка»: коржи за 7 минут, а крем из двух ингредиентов — готовлю и покоряю гостей

Кажется невероятным, что из вареной сгущенки, муки и яиц можно создать такой воздушный десерт. Коржи, напоминающие тонкое печенье, впитывают нежный карамельный крем и буквально тают во рту, даря ощущение праздника.

Что понадобится

Для коржей: вареная сгущенка — 380 г (1 банка), яйца — 2 шт., сливочное масло — 100 г, мука — 180 г, разрыхлитель — 1 ч. л.

Для карамели: сахар — 150 г, вода — 2 ст. л., сливки 33% — 200 мл.

Для крема и сборки: сливки 33% для взбивания — 500 мл, кулинарное кольцо d=20-22 см, ацетатная пленка.

Как готовлю

Для теста растопите и остудите масло. Яйца взбейте с вареной сгущенкой до однородности, влейте остывшее масло и перемешайте. Просейте муку с разрыхлителем, добавьте к жидкой основе и взбейте миксером до консистенции густой сметаны. Дайте тесту отдохнуть 10 минут.

Духовку разогрейте до 200°C (с конвекцией) или 180°C (без). На противень с пергаментом установите кольцо, выложите внутрь 3 ст. л. теста, снимите кольцо и разровняйте тесто в круг толщиной ~0.5 см. Выпекайте коржи по одному 5-7 минут до золотисто-коричневого цвета и пружинистой текстуры. Горячие коржи сразу обрежьте по контуру кольца и полностью остудите на решетке отдельно друг от друга.

Для карамели нагрейте сливки почти до кипения и снимите с огня. В сотейнике с толстым дном смешайте сахар с водой, растопите на среднем огне до янтарного оттенка, не перемешивая. Снимите с огня и, осторожно помешивая, тонкой струйкой влейте горячие сливки (будет бурлить). Верните на малый огонь, варите 1 минуту до однородности, затем полностью остудите.

Для крема охлажденные сливки взбейте миксером до мягких пиков. Продолжая взбивать, постепенно введите остывшую карамель. Добейтесь пышной консистенции и равномерного кремового цвета. Накройте крем и уберите в холодильник на 1 час.

Для сборки установите на блюдо кулинарное кольцо и поместите на дно первый корж. Равномерно распределите часть крема. Повторите, собирая торт, оставив один корж и около 150 г крема для финальной отделки. Готовый торт уберите в холодильник минимум на 6 часов, а лучше на ночь. Перед подачей снимите кольцо и смажьте бока и верх оставшимся кремом. Измельчите в крошку отложенный корж и обрезки, густо обсыпьте торт со всех сторон.

