Яичница в лаваше на завтрак за 10 минут: сыр тянется, корочка хрустит — вкусно, сытно и без лишней мороки

Этот завтрак я часто готовлю, когда времени совсем впритык, а хочется чего-то горячего и сытного. По сути — обычная яичница, но в лаваше она получается совсем другой: с хрустящей корочкой, тянущимся сыром и сочной начинкой. Всё собирается прямо на сковороде и не требует никаких сложных действий.

Ингредиенты (на 1 порцию): тонкий лаваш — 2 круга (по размеру сковороды), яйцо — 1 шт., твёрдый сыр — 30 г, помидор — 1 средний, шпинат — 15 г, сливочное масло — 1 ч. л., соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу

Приготовление: лаваш вырежьте кругами по диаметру сковороды. Сыр натрите на крупной тёрке. Помидор нарежьте мелкими кубиками, шпинат порвите руками. Разогрейте сковороду на среднем огне и растопите сливочное масло. Выложите первый круг лаваша. Аккуратно разбейте яйцо и распределите его по поверхности. Сразу посыпьте сыром, выложите помидоры и шпинат, приправьте солью и перцем. Накройте вторым кругом лаваша и обжаривайте 2–3 минуты до румяной корочки снизу. Затем аккуратно переверните и готовьте ещё 1–2 минуты, пока сыр полностью не расплавится, а яйцо не схватится.

