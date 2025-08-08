Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 14:15

Яблоки станут сочнее и слаще, если их правильно собрать: простые правила

Секрет сочных и сладких яблок кроется в правильной технике сбора урожая! Рассказываем простые правила, с которыми ваш урожай станет слаще и сочнее.

Снимайте плоды в сухую погоду утром или вечером, когда нет росы: влага провоцирует гниение. Яблоко берут всей ладонью, приподнимают и проворачивают вместе с плодоножкой, а не дергают вниз. Никогда не мните и не царапайте кожицу — малейшие повреждения сократят срок хранения.

Для летних сортов оптимальна стадия технической спелости (когда появляется характерный цвет, но мякоть еще твердая), осенние и зимние сорта снимают чуть недозрелыми. Проверьте спелость: если семечки коричневые, а плод легко отделяется — пора собирать.

После сбора дайте яблокам «отдохнуть» 2–3 недели в прохладном помещении перед закладкой на хранение — это усилит их аромат и сладость. Особенно важно не передерживать урожай на дереве — перезревшие яблоки теряют сочность и становятся мучнистыми.

Ранее стало известно, как вырастить крупные сладкие сливы без червоточин.

