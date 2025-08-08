Яблоки падают не просто так — 7 причин, о которых многие не догадываются

Яблоки падают не просто так — 7 причин, о которых многие не догадываются

Если у вас на даче начинают осыпаться яблоки раньше времени — это не всегда повод для паники. Особенно если плоды выглядят незрелыми. Почему так происходит и можно ли это как-то исправить — рассказали специалисты Россельхозцентра по Ростовской области.

Почему яблоки падают раньше времени:

1. Слишком много завязей

Яблоня формирует в разы больше цветков, чем сможет «выкормить». В начале лета она сбрасывает излишки, чтобы сосредоточиться на здоровых плодах. Это естественный процесс, и бояться его не нужно.

2. Плохое опыление

Если рядом нет подходящих сортов-опылителей, завязь будет слабой или вовсе отпадет. Яблоням нужно перекрестное опыление — подбирайте пары сортов, цветущих одновременно.

3. Недостаток питания

Без азота и фосфора яблоня не сможет полноценно развиваться. Подкармливайте дерево в июне раствором нитрофоски, а позже — калийными и фосфорными удобрениями. Особенно это важно при бедных почвах.

4. Мало воды

В жару дерево перераспределяет влагу в пользу листьев, жертвуя плодами. Чтобы избежать осыпания, поливайте яблоню 1–2 раза в месяц — особенно в июле и августе.

5. Вредители

Поврежденные плоды могут быстро отпасть. Удаляйте их с земли и с дерева, ставьте ловчие пояса, обрабатывайте инсектицидами. Не давайте вредителям шанса.

6. Заморозки и погодные стрессы

Поздние весенние заморозки или резкие перепады температуры могут нарушить формирование завязи. Чтобы поддержать дерево, используйте раствор борной кислоты — он поможет восстановить обмен веществ.

7. Болезни и сбои в «организме» яблони

Грибковые и бактериальные заболевания также могут стать причиной раннего опадения. Если ситуация ухудшается, придётся использовать специализированные препараты.

Что делать:

Не игнорируйте проблему — особенно если опадает много плодов или это повторяется год за годом. Своевременные подкормки, правильный полив, защита от вредителей и подбор сортов помогут сохранить урожай.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который весной цветет самым первым! Он похож на золотой водопад.