Яблоки без червей: спасаем урожай в июле — защита от плодожорки, гусеницы не смогут отложить яйца

В июле, когда яблоки начинают наливаться соком и тяжелеть, садоводов подстерегает главная угроза — второе поколение плодожорки, способное повредить до 80–90% урожая.

В отличие от первой волны, гусеницы теперь внедряются в плоды, выедая мякоть и семенную камеру, а одно насекомое способно испортить до пяти яблок за сезон. Если на плодах появились мелкие темные отверстия и бурая труха — время не ждет. На ранних сортах в июле допустимо использовать только биопрепараты с коротким сроком ожидания, которые безопасны для сбора уже через 2–5 дней.

Для тех, кто избегает химии, есть проверенные народные рецепты: 300 граммов картофельного крахмала на 10 литров воды — после кипячения этот клейкий состав создает на плодах скользкую пленку, мешающую самкам откладывать яйца. Обработку проводят в сумерках и повторяют каждые две недели. И главное правило: ежедневно собирайте падалицу — в упавших яблоках гусеницы продолжают развиваться и через несколько дней вернутся в крону.

Ранее были названы ядовитые подкормки для помидоров — провоцируют фитофтору.