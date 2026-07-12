Томаты растут кистями и быстрее краснеют: летом всегда делаю одну простую обработку по листу

Когда томаты уже активно цветут, хочется, чтобы каждый цветок превратился в плод. Но бывает, что завязей мало, часть цветков осыпается, а зеленые помидоры долго не наливаются. В таких случаях многие огородники используют внекорневую подкормку с борной кислотой. При правильной концентрации бор помогает нормальному опылению и развитию завязей, однако превышать дозировку нельзя — избыток может повредить растения.

Для приготовления рабочего раствора сначала сделайте концентрат. В одном литре горячей, но не кипящей воды растворите 0,5 чайной ложки борной кислоты, тщательно размешивая до полного исчезновения кристаллов. В холодной воде порошок растворяется значительно хуже. Затем перелейте концентрат в ведро и добавьте еще девять литров чистой воды. Получится 10 литров готового раствора.

Опрыскивайте томаты мелким распылением по листьям, цветочным кистям и молодым завязям. Листва должна лишь слегка увлажниться, без стекающих капель. Лучшее время для обработки — раннее утро в пасмурную погоду или вечер после захода солнца. В жаркие часы опрыскивание проводить не стоит, чтобы избежать ожогов листьев.

Обычно достаточно одной обработки в период массового цветения. Если растения продолжают активно формировать новые кисти, а завязей по-прежнему мало, допускается повторить опрыскивание через 10–14 дней.

Перед обработкой желательно хорошо полить томаты под корень, особенно если почва пересохла. Не стоит проводить опрыскивание перед дождем — раствор просто смоется. В теплице после обработки лучше открыть форточки для хорошего проветривания и снижения влажности.