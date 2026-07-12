Не тратьтесь на саженцы — размножьте голубику сами: летний способ с отличным результатом

Не тратьтесь на саженцы — размножьте голубику сами: летний способ с отличным результатом

Лето — лучшее время, чтобы размножить голубику без лишних расходов. Если сделать все правильно, уже через несколько недель черенки начнут укореняться, а со временем превратятся в крепкие молодые кустики.

Для черенков выбирайте полуодревесневшие побеги этого года длиной 10–15 см с двумя-тремя почками. Нижний срез делайте под углом, нижние листья удалите, а верхние оставьте. Перед посадкой обработайте срез стимулятором корнеобразования.

Грунт приготовьте из кислого верхового торфа и песка в соотношении 3:1. Важно, чтобы кислотность почвы была в пределах pH 3,5–4,5. Черенки заглубите на 3–5 см под углом примерно 60 градусов, накройте пленкой и поставьте в теплое место с рассеянным светом. Регулярно опрыскивайте и проветривайте посадки — первые корни обычно появляются через 4–6 недель.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что при постоянной влажности черенки действительно укореняются заметно лучше. Дополнительно молодые кустики стоит замульчировать сосновой корой или хвойным опадом — это поможет сохранить кислотность почвы и защитит корни от пересыхания.

Ранее сообщалось, что кабачки способны плодоносить намного лучше, если вовремя уделить внимание их листьям. Многие дачники пропускают этот простой прием, хотя он помогает кустам направить силы не на зелень, а на формирование крупных и здоровых плодов.