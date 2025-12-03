Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025

Яблочный пирог с творожной основой: готовим самую нежную выпечку к чаю

Эта творожная шарлотка — идеальный способ преобразить классический рецепт. Нежная творожная основа делает пирог невероятно влажным и мягким, а яблоки добавляют приятную кислинку. Десерт остается свежим несколько дней и никогда не бывает сухим благодаря особой структуре теста.

Готовлю я так: пять яиц взбиваю с 250 граммами сахара до пышной светлой массы. Добавляю 200 граммов растопленного охлажденного сливочного масла и 350 граммов творога. Просеиваю 400 граммов муки с 10 граммами разрыхлителя и аккуратно вмешиваю в тесто — оно получается густым как сметана. Выливаю тесто в форму диаметром 28–30 см, сверху выкладываю два нарезанных дольками яблока. Выпекаю при 180°C 40–50 минут до золотистой корочки. Даю пирогу полностью остыть в форме — тогда он не осядет и сохранит свою нежную текстуру.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

