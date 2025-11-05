Яблочные кольца с творогом и орехами — вкусное угощение к чаю. Нежнее и проще шарлотки

Есть такие рецепты, которые словно созданы для уютного осеннего вечера. Они не требуют титанических усилий, но результат всегда вызывает восторг. Представьте себе нежные яблочные дольки, нафаршированные ароматной творожной начинкой с хрустящими орехами, запеченные до мягкости и легкой карамелизации. Это не пирог и не сырники, а что-то совершенно особенное — легкий, полезный и невероятно вкусный десерт, который наполнит ваш дом волшебным ароматом корицы и печеных яблок. Идеально к чаю или как необычный завтрак.

Возьмите три крупных яблока, вымойте их и удалите сердцевину, чтобы получились аккуратные «колечки» толщиной около сантиметра. Для начинки смешайте 200 граммов протертого творога с одним яйцом, двумя столовыми ложками сахара и щепоткой корицы. Добавьте горсть измельченных грецких орехов, примерно 30–40 граммов, и тщательно все перемешайте. Аккуратно заполните яблочные кольца творожной массой, выкладывая их на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 20–25 минут, пока яблоки не станут мягкими, а начинка слегка не подрумянится. Подавайте в теплом виде, при желании с медом или посыпьте сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.