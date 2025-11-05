Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 11:30

Яблочные кольца с творогом и орехами — вкусное угощение к чаю. Нежнее и проще шарлотки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Есть такие рецепты, которые словно созданы для уютного осеннего вечера. Они не требуют титанических усилий, но результат всегда вызывает восторг. Представьте себе нежные яблочные дольки, нафаршированные ароматной творожной начинкой с хрустящими орехами, запеченные до мягкости и легкой карамелизации. Это не пирог и не сырники, а что-то совершенно особенное — легкий, полезный и невероятно вкусный десерт, который наполнит ваш дом волшебным ароматом корицы и печеных яблок. Идеально к чаю или как необычный завтрак.

Возьмите три крупных яблока, вымойте их и удалите сердцевину, чтобы получились аккуратные «колечки» толщиной около сантиметра. Для начинки смешайте 200 граммов протертого творога с одним яйцом, двумя столовыми ложками сахара и щепоткой корицы. Добавьте горсть измельченных грецких орехов, примерно 30–40 граммов, и тщательно все перемешайте. Аккуратно заполните яблочные кольца творожной массой, выкладывая их на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 20–25 минут, пока яблоки не станут мягкими, а начинка слегка не подрумянится. Подавайте в теплом виде, при желании с медом или посыпьте сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Читайте также
Все смешиваю за 5 минут и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете
Общество
Все смешиваю за 5 минут и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете
Смешиваю три ингредиента — и творожный десерт готов: так просто, что будете готовить каждый день
Общество
Смешиваю три ингредиента — и творожный десерт готов: так просто, что будете готовить каждый день
Беру лаваш, творог и яблоко — и через 20 минут едим: самый быстрый десерт, от которого не потолстеешь, — творожный штрудель с яблоками
Общество
Беру лаваш, творог и яблоко — и через 20 минут едим: самый быстрый десерт, от которого не потолстеешь, — творожный штрудель с яблоками
Яблочное суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество
Яблочное суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Шарлотку больше не готовлю, пеку «Яблочный сметанник»: все просто, как дважды два, а вкус — улет
Общество
Шарлотку больше не готовлю, пеку «Яблочный сметанник»: все просто, как дважды два, а вкус — улет
яблоки
творог
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Газпромбанк решил отдать «Мегу» на аутсорсинг
Мужчина упал на пути в метро и погиб
Названа дата возвращения сборной России по футболу на международную арену
КНДР направила тысячи военных в зону СВО
Раскрыто, почему дело о покушении на Симоньян рассмотрят в закрытом режиме
Стало известно, как новые санкции отразились на экспорте российской нефти
Врач объяснила, какие продукты помогут поддержать иммунитет
«Прощай, Юра»: российские звезды скорбят по Николаеву
В России появятся детские сим-карты
Не обрезали? Узнайте, как спасти свой сад без лишних хлопот и потерь
Депутат дал советы, как выбрать первую дачу
Стали известны имена лучших исполнителей 2025 года
Фестиваль искусств Ф.М. Достоевского завершился в Великом Новгороде
В Госдуме назвали сумму предельной выплаты по больничному
Родителям рассказали, как вовремя распознать проблемы со слухом у детей
Марочко раскрыл, что происходит в Северске
На Украине дети остались без уроков физкультуры из-за ТЦК
В Госдуме допустили скорый допуск россиян в командных видах спорта
Марочко раскрыл детали продвижения российских войск в районе Северска
Экономист рассказал, какой группе россиян увеличат пенсии в декабре
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России
Азия

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.